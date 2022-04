Coinpanion sichert sich weitere Millionen

Expansionspläne

Coinpanion will laut Firmengründer und CEO Alexander Valtingojer schnell in andere Länder expandieren. „Neben der Erweiterung der App-Funktionen wollen wir vor allem auch weitere Investitionsmöglichkeiten mit in das bestehende Angebot aufnehmen“, so Valtingojer. Das Fintech bietet eine Plattform, die einen niederschwelligen Einstieg in den Handel mit Kryptowährungen ermöglichen soll. Aber auch der Handel von NFTs wird beispielsweise ermöglicht.