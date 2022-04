Zu Pfingsten wieder Jungfrau aus Fleisch und Blut

Alljährlich zu Pfingsten laufen drei Burschen in Weitensfeld um die Wette, der Sieger darf die Steinerne Jungfrau am Hauptplatz küssen. Nur alle 25 Jahre wird sie durch ein echtes Mädchen ersetzt. Am Dienstag wurde die 16-jährige Marie-Sophie Tatschl als Jubiläumsjungfrau präsentiert.