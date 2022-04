Ouschan nach WM-Finale: „Das war echt hässlich!“

Sechs Finali in einem Jahr

Dennoch: Albin bleibt in den „Top 3“ der Weltrangliste. Weil er in den letzten zwölf Monaten in sechs (!) Finali stand - und nur dieses verlor! „Darauf darf ich stolz sein. Ich habe es diesmal ja nicht selbst vergeigt“, sagt der zweifache Weltmeister, der am heutigen Montag mit 30.000 Dollar Preisgeld in der Tasche den Kurzurlaub in Zadar (Kro) antritt. Um die Akkus für die World Pool Masters in Gibraltar (5. Mai) aufzuladen.