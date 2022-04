Pacult: „Mit Entschuldigung ist es nicht getan“

Denn, so der Klagenfurt-Coach weiter: „Die Rote Karte für Gemicibasi muss man leider in die Kategorie ‘nicht geschickt‘ einstufen. Er hat sich in der Pause entschuldigt, aber damit wird es nicht getan sein. Nach dem Ausschluss war uns klar, dass es schwer wird. Dazu haben wir ihnen das Toreschießen leicht gemacht. Das ist sehr ärgerlich, weil mehr möglich gewesen wäre. Das klingt jetzt komisch bei 0:6. Da wird jeder sagen ‚Hoppala, von was redet der?‘. Wir hatten das Spiel gut im Griff gehabt und dann weißt du, dass du hinterherlaufen musst.“