Bub (13) baute mit Auto der Mama Unfall in Tirol

Das hätte böse enden können! Ein besonders freches Früchtchen (13) hatte keine bessere Idee, als sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden in der Tiroler Gemeinde Waidring (Bezirk Kitzbühel) das Auto seiner Mama zu schnappen und mit zwei Freunden (beide 14) eine Spritztour zu unternehmen. Das Trio stürzte mit dem Wagen in einen wasserführenden Graben.