Opern-Projekt verbindet Linz, Modena und Novi Sad

200.000 Euro Zuschuss

Und verwirklichen so die Idee der interkulturellen Zusammenarbeit, die hinter „Crossopera“ steht: „Wir wollten jungen Künstlern die Möglichkeit geben, mit Kollegen anderer Länder und in neuen Umgebungen zu arbeiten. So entstehen Freundschaften und neue Karriereoptionen“, so Alessandro Roveri, der das Projekt von Italien aus vorantrieb. Die Partnerstädte von Modena, Linz und die Kulturhauptstadt Novi Sad, wurden ins Boot geholt. Das Konzept wurde für das EU-Programm „Creative Europe“ ausgewählt und erhielt einen Zuschuss von 200.000 Euro, was 60 Prozent des Gesamtbudgets ausmacht.