Polizei hatte Raser und illegales Tuning im Visier

Neun Kennzeichen abgenommen

An neun Fahrzeugen wurden Mängel mit Gefahr im Verzug (Technik und Lärm) festgestellt. Bei diesen Fahrzeugen wurden die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen. Insgesamt wurden 57 Anzeigen wegen technischen Mängeln an Fahrzeugen erstattet. Bei der Schwerpunktkontrolle wurde bei 5880 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen. 195 Lenker werden wegen Überschreitung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit angezeigt. Der Spitzenwerte lagen bei 144, 133 und 129 km/h; jeweils im 70 km/h Bereich.