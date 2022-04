Einreise nach Österreich: Kein 3G mehr für Pendler

Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich sinkt weiter. 14.085 Corona-Infektionen wurden am Freitag binnen 24 Stunden verzeichnet. Vor genau einer Woche, als die Limitierung bei den Corona-Tests in Kraft trat, waren 23.357 neue Fälle gemeldet worden, bei fast 605.000 Tests. Von Donnerstag auf Freitag wurden nur mehr 193.630 offizielle PCR- und Antigen-Schnelltests durchgeführt. 27 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 kamen seit Donnerstag hinzu.