Bischof vergleicht Russland mit Nazi-Deutschland

Nach ukrainischen Politikern beschuldigt nun auch ein hoher Kiewer Geistlicher Russland und zieht Vergleiche mit Nazi-Deutschland. So werden ihm zufolge in der Hafenstadt Mariupol Tag und Nacht Leichen von getöteten Zivilisten in „mobilen Krematorien“ verbrannt. Europa habe Krematorien dieser Art in Stadtnähe „bloß im Zweiten Weltkrieg in Majdanek, Auschwitz und anderen bekannten nationalsozialistischen Konzentrationslagern gesehen“, sagte der griechisch-katholische Kiewer Großerzbischof Swjatoslaw Schewtschuk.