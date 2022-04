Tirol: Riesiger Felskoloss ist nun ein Gedenkstein

Ein Jahr ist es her, dass ein riesiger Felsblock in ein Haus in Neustift im Tiroler Stubaital krachte - die „Krone“ berichtete ausführlich. Mittlerweile hat die Großfamilie, die in dem Gebäude wohnt, den Schock überwunden und den Fels im Garten aufgestellt. Mit großer Dankbarkeit erinnert man sich, dass niemand verletzt worden ist.