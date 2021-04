Das „Karfreitagswunder“ von Neustift im Stubaital

Auch Großmutter (92) in Sicherheit

Der Fels donnerte zum Glück in das leere Zimmer im Erdgeschoß und traf den Raum, in dem sich der 28-Jährige befand, nicht voll. Das zerstörte Zimmer dient normalerweise als Ferienunterkunft. Nicht auszudenken, wäre es – wie sonst in normalen Zeiten – voll belegt gewesen. Christian Rainer blieb, wie seine 92-jährige Großmutter, die sich in einem sicheren Bereich aufhielt, unverletzt. Noch in der Nacht wurde das Doppelhaus, in dem insgesamt 14 Menschen wohnen, die angrenzenden Häuser sowie die Gemeindestraße Richtung Milders gesperrt.