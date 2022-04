Wiener Polizist wegen Amtsmissbrauchs verurteilt

„Ich sehe meinen Fehler ein. Ich hätte mehr auf das Ganze eingehen sollen. Das macht im Nachhinein kein gutes Bild, das möchte ich gar nicht abstreiten“, sagte der 51-Jährige am Donnerstag vor einem Schöffensenat am Wiener Landesgericht. Dorthin brachte ihn ein Mitschnitt des Gesprächs mit einem Opfer von Polizeigewalt, das vor rund drei Jahren eine Anzeige bei dem Beamten aufgeben wollte. Der gebürtige Tschetschene war am 13. Jänner 2019 in einem Spiellokal in Favoriten von Polizisten geschlagen worden. Diese waren wegen einer angeblichen Rauferei gerufen worden und hatten eine Ausweiskontrolle durchgeführt.