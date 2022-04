Teenager soll Hasen zu Tode getreten haben

Als mehrere Jugendliche am Dienstagabend an einem Spielplatz des Trauner Stadtteils Traunleiten vorbeikamen, fiel ihnen ein dunkel gekleideter, etwa 14 bis 16 Jahre alter Bursch auf, der gerade einem Feldhasen mehrfach mit voller Kraft in die Rippen trat. Als sie dem drangsalierten Tier daraufhin zu Hilfe eilten, ergriff der Unbekannte die Flucht.