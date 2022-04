Falstaff kürt Kleinbrauereien in Kärnten/Osttirol

Erst seit gut einem halben Jahr läuft die Bierproduktion der Geigenseer-Brauerei im Osttiroler Hopfgarten (wir berichteten). 1,4 Millionen Euro wurden in eine moderne Brauanlage investiert. Mit Erfolg: Neben der starken Nachfrage bei den Kunden, erlangte man binnen kürzester Zeit Kultstatus. „Trotz Sonderschichten im Betrieb stießen wir in der Produktion schnell an unsere Kapazitätsgrenzen“, schildert Braumeister Bastian Stolz: „Den Brauprozess können und wollen wir nicht beschleunigen, ein gutes Bier braucht nun einmal vier Wochen, bis es abgefüllt werden kann.“ Dieser Aufwand wurde nun mit einer Nominierung beim Online-Voting zu einer der zehn beliebtesten Tiroler Kleinbrauereien von Falstaff honoriert.