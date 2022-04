Promis feiern die Vielfalt: „So sein, wie du bist“

Auf dem Diversity Ball ist jede und jeder willkommen: egal, welches Geschlecht, Alter, welche sexuelle Orientierung, Behinderung, Herkunft oder Religion. Inklusion ist das Zauberwort, das diesen Ball so magisch macht. Bei der Ballpräsentation und dem Presse-Fitting im Humana Store in der Gumpendorferstraße zeigen prominente Verbündete ihre legendären und nachhaltigen Outfits für den Diversity Ball. Die Künstlerische Leitung übernimmt in diesem Jahr zum ersten Mal Mel Merio und führt gleich einmal die „Lovemore Awards“ ein.