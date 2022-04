Bale-Berater teilt aus: „Dumme, ignorante Leute“

Barnett wollte vor Gericht ziehen

In einer Kolumne der Sportzeitung „Marca“ wurde Bale sogar mit einem „Parasiten“ verglichen. „Ich war wütend, das ist ekelhaft. Ich wollte deswegen vor Gericht gehen, Gareth aber nicht“, verrät Barnett. Zu den vermeintlich fehlenden Spanisch-Kenntnisse bei Bale sagt der Berater: „Er spricht Spanisch. Leute, die ihn nicht kennen, sagen das. Dumme und ignorante Leute, die nicht mit ihm gesprochen haben. Es ist eine Schande!“ Und er teilt aus: „Er war sehr glücklich in Madrid, er kam in jungem Alter an, seine Kinder wurden dort geboren. Dort hat er viel Geld an spanische Krankenhäuser wegen COVID gespendet, er liebt die Stadt und den Klub. Ich denke, die Parasiten sind diejenigen, die schlecht über ihn sprechen.“