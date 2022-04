Bale: In der Woche mehr als einst Prohaska im Jahr

„Da muss sich Real auch selbst hinterfragen“, schüttelt Herbert Prohaska den Kopf. Der besonders gut weiß, wie eklatant die Gelder im Fußball explodiert sind. In den 80ern war er einer der besten Spieler der Welt. „Aber der Bale bekommt pro Woche 750.000 Euro. Das ist mehr, als ich im ganzen Jahr gesehen habe.“ Und für ein solches Jahresgehalt würde er heutzutage sofort bei einem Verein unterschreiben. „Der Fußball hat sich auf allen Ebenen enorm weiter entwickelt“, so Prohaska. „Aber am meisten bei den Gehältern. Das ist eigentlich unverantwortlich.“