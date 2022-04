Friedensverhandlungen laufen in Videoformat weiter

Ukraine will Sicherheitsgarantien

Laut Selenskyj brauche die Ukraine Sicherheitsgarantien. Sonst drohe, dass Russland in zwei Jahren zurückkomme. „Wir brauchen ernsthafte Spieler, die zu allem bereit sind. Wir brauchen einen Kreis von Staaten, die bereit sind, innerhalb von 24 Stunden alle Waffen zu liefern. Wir brauchen einzelne Länder, von denen die Sanktionspolitik wirklich abhängt." Diese Sicherheitsgarantie soll der Beistandsverpflichtung der NATO ähneln, in der die Ukraine aber nicht Mitglied ist. Vorschläge für diese „Spieler“ sind die USA, Großbritannien, Polen, die Türkei, Deutschland, aber auch der Kriegsgegner Russland. Zum Streit über die ostukrainische Region Donbass sagte Selenskyj in einem Interview mit ukrainischen Fernsehsendern, man werde sich nicht in allen Punkten auf einmal einigen können, aber man sollte daran arbeiten.