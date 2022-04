Selenskyj: Verhandlungen nach „Genozid“ erschwert

Nach Bekanntwerden eines Massakers an Zivilisten ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in die zerstörte Stadt Butscha gereist. In Butscha seien Kriegsverbrechen begangen worden, sagte Selenskyj am Montag vor Journalisten in der kleinen Stadt rund 25 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Kiew. So sollen zum Beispiel eine Dorfvorsteherin und ihre Familie erschossen und verscharrt worden sein. „Die Welt wird das als Genozid anerkennen“, sagte Selenskyj. Er sieht die Fortsetzung der Friedensverhandlungen mit Russland erschwert.