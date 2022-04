Nach starken Windböen folgt endlich der Frühling

Bereits in den Morgenstunden nahm die Windstärke in vielen Teilen Österreichs deutlich zu. Auch in Wien dominieren starke Windböen die Wetterfront. Für den teils kräftigen bis stürmischen Westwind sorgt das Tiefdruckgebiet „Mirella“. Auch an der Alpennordseite kommt teils kräftiger bis stürmischer Westwind auf, inklusive Regenschauer. Die Schneefallgrenze liegt im Mühlviertel zunächst bei etwa 600 Metern und steigt im Laufe des Tages auf 900 Meter an.