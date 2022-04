Karate-Staatsmeisterin als Kilometerfresserin

Ihre zwei Domizile im slowakischen Banská Bystrica und der Vorarlberger Gemeinde Höchst liegen stolze 925 km auseinander. „Ich trainiere an beiden Orten, daher bekomme ich auch von den Trainern unterschiedliche Inputs. Ich empfinde das eigentlich als Vorteil“, meint die 22-Jährige, die in der Slowakei internationale Beziehung und Politik studiert. Derzeit arbeitet die Karate-Lady am Bachelor, in zwei Jahren soll der Masterabschluss folgen.