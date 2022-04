Heizen mit einem Eisspeicher aus dem Mühlviertel

„Ich komme jetzt schon den dritten Winter gut mit meiner Erfindung über die Runden“, freut sich Rudolf Weimann, der sich keine Sorgen um steigende Gaspreise oder die Abhängigkeit von Rohöl machen muss. Der Tüftler aus St. Georgen an der Gusen zieht – auch wenn es ungewöhnlich klingen mag – seine Wärme aus der Kälte. In seinem Garten hat er eine Regenwasserzisterne aus Beton verbaut. „Darin stehen die von mir entwickelten Wärmetauscher, die dem Wasser in Kombination mit einer Wärmepumpe seine Energie entziehen“, erklärt Weimann das Prinzip.