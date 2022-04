Zuerst aus Disco geflogen, dann festgenommen

Wohl nicht ganz nach Plan verlief der Discobesuch eines Pärchens am Samstag in Lustenau: Im Laufe des Abends tankten die beiden nicht gerade wenig. Wegen ihres Verhaltens wurden sie schließlich um 2 Uhr von Security-Mitarbeitern des Lokals verwiesen. An die frische Luft gesetzt, stellte sich bei den beiden erstmal die Empörung ein. Den Rauswurf wollten sie sich offenbar nicht gefallen lassen und riefen die Polizei. Den Beamten erzählten sie dann, dass sie völlig grundlos aus dem Lokal geworfen worden seien. Daraufhin erklärten die Polizisten dem Pärchen, dass der Lokalbesitzer von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht hätte - für die Polizei sei das kein Grund, um einzuschreiten.