„Winter-Woodstock“ begeisterte 6000 Besucher

Messe und Frühschoppen zum Abschluss

Vom Großvater bis hin zum Enkelkind kamen Besucher aus nah und fern. Insgesamt waren es 6000 Musik-Fans, die über drei Tage viel Lebensfreude und Stimmung ins Brixental brachten, was natürlich auch die lokale Gastronomie sehr erfreute. Am Sonntag wurde das erste „Winter-Woodstock der Blasmusik“ noch einmal zum gemeinsamen Fest und dies mit einer musikalischen Messe, zelebriert von Michael Anrain, dem Pfarrer von Brixen im Thale. Er fand in seiner Predigt deutliche Worte in Richtung des russischen Präsidenten und dessen Vertrauten, dem Patriarchen von Moskau.