Auf geht es zum ersten „Winter-Woodstock“ in Tirol

Von Freitag, dem 1. bis Sonntag, dem 3. April, sorgen an die 30 Gruppen auf Bühnen bei drei Almhütten in drei Gemeinden (Nieding Alm in Brixen, Ochsalm in Kirchberg, Sonnalm in Westendorf) und der Hauptbühne in Brixen im Thale mit Blasmusik-Interpretationen von klassisch über volkstümlich bis hin zu modern für eine Festival-Stimmung der wirklichen Extraklasse.