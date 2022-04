Frau sperrte aus Versehen Freund auf Balkon aus

Mit Drehleiter ins Warme gebracht

Deshalb wurde die Freiwillige Feuerwehr zu Hilfe gerufen. Am Einsatzort wurden die Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache Bad Ischl von Passanten eingewiesen. Kommandant ABI Jochen Eisl ließ nach kurzer Lageerkundung die Drehleiter in Stellung bringen. Mit dieser gelang es den angeruckten Kameraden die Person vom Balkon herunter zu bringen. Nachdem aktuell noch am Morgen niedrigere Temperaturen herrschen, war der etwas längere Aufenthalt am Balkon eine eisige Angelegenheit für den Mann, der aber eine Decke am Balkon dabei hatte.