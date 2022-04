Zlata und Kamila sind nun in Trausdorf angekommen

Bei Familie untergekommen

Zunächst floh die Familie in den Westen der Ukraine: „Doch dann sagte mein Mann, dass ich mit den Kindern nach Trausdorf fahren soll. Er kannte hier jemanden.“ Die Aufnahme in der burgenlandkroatischen Gemeinde gestaltete sich für Nataliya sowie ihre Töchter Zlata (6) und Kamila (10) herzlich: „Wir kamen bei einer Familie privat unter, deren Enkelkinder in etwa im gleichen Alter wie meine Mädchen sind.“