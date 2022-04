Film-Ikone Alain Delon hat um Sterbehilfe gebeten

An seine Wegbegleiter, Freunde und Fans schrieb er einem Bericht zufolge aber bereits die folgenden Abschiedsworte: „Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich über die Jahre begleitet und großartig unterstützt haben. Ich hoffe, dass zukünftige Schauspieler in mir ein Vorbild nicht nur am Arbeitsplatz, sondern im Alltag, zwischen Siegen und Niederlagen finden können. Danke. Euer Alain Delon.“