Delon und Cotillard erweisen Belmondo letzte Ehre

Zahlreiche Stars des französischen Films haben sich in Paris versammelt, um Schauspiellegende Jean-Paul Belmondo die letzte Ehre zu erweisen. Marion Cotillard, Alain Delon und Pierre Richard wurden neben anderen am Freitagvormittag auf dem Weg zum Trauergottesdienst in der Kirche Saint-Germain-des-Pres in Paris gesehen.