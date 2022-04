Startet Linz Tourismus nun eine Kitsch-Kampagne?

Gibt‘s tatsächlich neue Werbeideen?

Aber mal ernsthaft: Will Steiner diese „Sound of Music“-Idee aufgrund einiger positiver Reaktionen nicht doch weiterverfolgen? Sozusagen „Sound of Music 2“? Steiner sagt geheimnisvoll. „Also wir haben für heuer natürlich schon was in der Pipeline. Wir arbeiten an etwas. Aber das geht ganz woanders hin.“ Aber der Aprilscherz habe jetzt ganz gut gepasst, „weil wir damit unsere Positionieren verstärken. Weil nämlich jeder weiß, was nicht gemeint ist.“ Es gebe halt immer noch Leute, die meinten, dass das Klischeehafte ziehen würde. Dem sei aber nicht so. Steiner: „Man muss sich einfach dazu bekennen, dass man es anders machen kann.“