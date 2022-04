Villacher Lady Hawks freuen sich über Talente

Über einen Stockerlplatz in der Damen-Bundesliga darf sich die Eishockey-Truppe Lady Hawks in Villach freuen! Zwei Spielerinnen und der Team-Manager plaudern in der neuen Episode unseres Sport-Podcasts „Einwürfe“ mit Host Patrick Jochum über die Leidenschaft zum Eis und die Freude über Nachwuchstalente...