Verwirrung um Gratis-PCR-Tests

Während Rauch keine Beschwerden der Landesfürsten fürchten muss (schließlich darf jeder tun, was er will), erreichen die Klagen über die neuen Regelungen nun Test-Landesrat Christian Gantner. Apothekerkammer-Präsident Jürgen Rehak etwa kritisierte jüngst im Interview mit dem ORF, dass keine PCR-Tests mehr in den Apotheken durchgeführt werden könnten.