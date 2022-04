Damyan Andreev: „Man muss groß träumen“

Was reizt Sie am Kampfsport im Besonderen?

Dieser Adrenalinkick! Die Explosivität! Und es ist wie ein schlaues Spiel: Man muss schnell reagieren, den Schlag im richtigen Moment anbringen. Ob es der richtige war, erfährt man dann sehr schnell (lacht). Und auch, wenn man zu Boden geht: Das ist ok! Aufstehen, dranbleiben, daraus lernen und weitermachen. Das taugt mir so daran. Und Selbstverteidigung ist ja auch nicht schlecht, das bringt einem auch einiges an Selbstbewusstsein, das ist ja auch für die Schauspielerei wichtig.