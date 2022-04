„Am Linzer Bahnhof haben wir alles im Griff“

„In Wirklichkeit ist die Sicherheit am Linzer Hauptbahnhof sehr hoch. Das liegt einerseits an der großen Polizeipräsenz, andererseits auch an dem Sicherheitsdienst der ÖBB und der erstklassigen Videoüberwachung vor Ort, die immer tolle Ausforschungsergebnisse bringt“, betont Brigadier Pogutter: „Gerade am Bahnhof erwischen wir die meisten Täter daher beinahe sofort.“