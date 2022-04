Alles für die Quote? Watschen stehen hoch im Kurs

Nur Wenige wollen so recht glauben, dass Will Smith „vergessen“ hat, dass bei den Oscars ein Millionenpublikum zusieht. War alles nur Kalkül? Immerhin war es DER Skandal der Woche: Komiker Chris Rock teilte schlagfertig gegen Promis aus. Eines seiner Opfer? Die Ehefrau von Will Smith, Jada Pinkett Smith. Also teilte Will Smith schlagkräftig gegen Chris Rock aus.