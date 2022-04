Ärztekammer gewann vor Gericht gegen Apotheker

„Wenn Lina zu viel in der Sonne war, hustet, eine Erkältung oder Fieber hat, geht ihre Mutter Melanie zuerst in die Apotheke“ - gegen diese „irreführende und unlautere Werbeeinschaltung“ der Apothekerkammer im Fernsehen und Internet zog die Ärztekammer Oberösterreich vor Gericht. Und bekam nun in Wien, wo das zuständige Handelsgericht seinen Sitz hat, in erster Instanz recht.