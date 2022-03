Heraf nach Türkgücü-Aus: „Ich bin fassungslos!“

Ein Gespräch mit Präsident und Investor Hasan Kivran gab es bis dato nicht. „Er ist wohl abgetaucht. All meine Nachrichten wurden zwar gelesen, aber nie beantwortet. Was ich nicht verstehe ist, dass er sein Investment (Anm. d. Red.: rund acht Millionen Euro seit 2020) so wegwirft. Er hätte ja im Sommer verkaufen können - aber dass er den Verein mitten in der Saison fallen lässt, verstehe ich nicht. Wie ein Spielzeug, auf das man plötzlich keine Lust mehr hat“, ärgert sich Heraf im Interview mit der „Bild“.