The Wanted: Sänger Tom Parker mit 33 gestorben

„Er war unser Bruder“

Die anderen Bandmitglieder von The Wanted („Glad You Came“) zeigten sich erschüttert von dem „tragischen und zu frühen Verlust“. Parker sei am Mittwoch um die Mittagszeit „friedlich im Kreis seiner Familie und Bandkollegen“ gestorben, hieß es in der Mitteilung. „Er war unser Bruder, Worte können den Verlust und die Trauer nicht beschreiben, die wir fühlen.“