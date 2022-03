Ukraine-Benefizabend mit 20 Bühnenjuwelen

Im Gegensatz zu Benefiz-Popfestivals, wie sie kürzlich in Wien stattfanden, können Theaterbühnen mit einem thematisch angepassten Programm verstärkt auf die traurige Ursache für den Abend hinweisen. Und so vergaß man beim Benefizabend in den Kammerspielen nicht für eine Sekunde, warum man da war.