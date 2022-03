Geschenk: Nähmaschine für ukrainische Schneiderin

Stellvertretend für die Unterstützungserklärungen besuchte die „Krone“ die Firma „Gerd-Habicher“ in Innsbruck. „Ich habe den Artikel gelesen und beschlossen, Natascha zu helfen. Ich übergebe ihr eine Nähmaschine Elna-Explore-340“, freut sich Manuela Habicher, die selbst aus Omes bei Axams stammt. Sogar eine Einführung in die Bedienung der Maschine nahm die Firmen-Chefin vor und gab Natascha – so wie viele andere Tirolerinnen – die Möglichkeit, Anschluss an ihre berufliche Tätigkeit zu finden.