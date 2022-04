Kate setzt mit diesem Kleid zauberhaften Trend

Kate versprühte Frühlingsgefühle

Bei ihrem Besuch in einer Volksschule in Nassau schlüpfte die Dreifachmama in ein limettengrünes Midi-Kleid von Self-Portrait. Mit dem zauberhaften Look ließ die Herzogin nicht nur an laue Frühlingstage denken, sondern zeigte auch, wie wundervoll die neue Trendfarbe gestylt werden kann. Mit zarten Accessoires und weißen Schuhen rundeten den Look ab.