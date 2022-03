47 Jahre Fly 2.0 wurde gebührend gefeiert

„Es war nicht ganz so leicht mit den VIP‘s, da wir erst am Donnerstag die Einladungen versenden konnten. Es war ja bis dahin nicht klar, was die angekündigte Maskenpflicht in Innenräumen für uns Clubs bedeutete“, blickt Martin Reitstätter (Betreiber Fly) auf eine turbulente Planung zurück. Doch damit hat der Gastronom leider schon genug Erfahrung. Eigentlich hätte ja bereits 2020 eine große 45er-Feier stattfinden sollen. Diese fiel genauso wie die 46er-Feier der Corona-Pandemie zum Opfer.