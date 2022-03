„Sopranos“-Star stirbt an seinem 76. Geburtstag

Herman wurde durch die Verkörperung von zwielichtigen Typen in Film und Fernsehen zum Star. Neben seiner Rolle des Peter „Beansie“ Gaeta in „Die Sopranos“ spielte er unter anderem in „The Irishman“ oder „Goodfellas“. Außerdem war er in „Silver Linings“ und „American Hustle“ an der Seite von Jennifer Lawrence und Bradley Cooper zu sehen.