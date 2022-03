Kaiseradler erstmals in Luxemburg nachgewiesen

Den letzten GPS-Daten zufolge befindet sich „Artemisia“ nun in der Nähe von Poitiers, Frankreich. In nur 18 Tagen legte der Herrscher der Lüfte beeindruckende 3200 Kilometer zurück. Das Tier war im Rahmen des Artenschutzprogrammes am 27. Juni 2021 im Nordburgenland als eines von drei Nestgeschwistern durch die Vogelschutzorganisation „BirdLife Österreich“ besendert worden. Bruder „Johannes“ kollidierte im vergangenen Herbst an einem Windrad. Etwa zeitgleich brach „Artemisia“ von Österreich Richtung Griechenland auf, wo sie den Winter verbrachte.