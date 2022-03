„Birdlife Österreich“ klärt über Spatzen auf

Modernisierung in der Stadt macht dem Spatz das Leben schwer. Was hilft: Bäume und Hecken gewähren Schutz. Nischen und Mauerspalten, sind perfekte Orte für ein Spatzennest. Sträucher, Stauden und Gräser im Garten bieten ein reiches Angebot an Insekten und Samen. Vogeltränke und Sandbad zur Gefiederpflege mag der Piepmatz auch.