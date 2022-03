Alec und Hilaria Baldwin werden zum 7. Mal Eltern

Vorfreude auf weiteren Nachwuchs

Hilaria hatte in der Vergangenheit über frühere Fehlgeburten gesprochen. Alec Baldwin steht zudem nach dem Tod einer Kamerafrau am Set seines Films „Rust“ seit vorigem Oktober unter Druck. Bei dem Dreh hatte sich aus seiner Waffe ein Schuss gelöst. Baldwin hat die Schuld an dem fatalen Unfall von sich gewiesen. Die Untersuchungen der Polizei dauern an.