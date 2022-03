Nach Rekordwerten kommt der Winter kurz zurück

Langersehnter Regen ab Donnerstag in Salzburg

Zwar wird es erst vielerorts ab Donnerstag nass, doch bereits heute ziehen dichte Wolken über Stadt und Gaue und bringen den letzten Saharastaub der vergangenen Tage mit. Mit Freitag sinken die Temperaturen dann nicht nur auf den einstelligen Bereich, auch die Schneefallgrenze fällt vorerst im Innergebirg auf rund 600 Höhenmeter. Doch auch im Flachgau und in der Landeshauptstadt kommt es spätestens am Wochenende zu ersten Schneeflocken. Trotz der winterlichen und unbeständigen Temperaturen sei Frost aber laut den Meteorologen des Wetterdienstes Ubimet nicht mehr zu erwarten.