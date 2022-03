Billard-Trio auf großer Bühne in Las Vegas

Albin Ouschan bei 10er-Ball-WM in Verliererrunde

Bruder Albin (31) will nach dem frühen Aus bei den Las Vegas Open wieder aufzeigen. Bei der 10er-Ball-WM der Herren startet er heute nach der 4:8-Zweitrunden-Pleite gegen Lee Vann Corteza (Phi) in die Verliererrunde. Spätestens zur 9er-Ball-WM nächste Woche in Milton Keynes (Eng) will der Titelverteidiger dann in Topform sein.