Judenburger Bürgermeister gibt Rücktritt bekannt

30 Jahre lang war Hannes Dolleschal in der Kommunalpolitik tätig, gut 12 Jahre davon war er auch Bürgermeister in Judenburg. Nun hat er in einer Parteisitzung der SPÖ seinen Rückzug angekündigt. Er wolle sein Amt in einer Gemeinderatssitzung Ende Mai oder Anfang Juni niederlegen, heißt es. Der 60-Jährige wolle vollständig aus der aktiven Kommunalpolitik zurückziehen, heißt es . Gründe gab er dafür vorerst keine an.