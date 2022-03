Pkw-Lenker beging nach Mopedunfall Fahrerflucht

Ein 15-jähriger Mopedlenker aus Althofen lenkte am Montag um 16.15 Uhr sein Moped in der Kreuzstraße im Stadtgebiet von Althofen Richtung 10. Oktoberstraße. Zur selben Zeit bog unmittelbar vor ihm und ohne auf den Vorrang zu achten ein unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem weißen Pkw vom Hans-Eder-Platz in die Kreuzstraße ein. Infolgedessen musste der Mopedlenker sein Motorrad abrupt abbremsen und kam zu Sturz.